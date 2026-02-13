Busca colonia reconocimiento legal

Durante la participación ciudadana de la sesión de cabildo de San Cristóbal, Ofelia Hernández Gómez, habitante de la colonia San Vicente, antes conocida como Jubilados y pensionados, hizo una solicitud del ayuntamiento sobre que dicha colonia sea reconocida institucionalmente como tal.

En su exposición, Hernández Gómez pidió la homologación y el reconocimiento oficial para que quede debidamente integrada en los planos municipales para dar seguridad y certeza jurídica a los colonos, ya que de lo contrario se creará incertidumbre y vulnerabilidad social.

Beneficios

Apelando al artículo 115 que les otorga facultad a los municipios de administrar su territorio, señalaron que el reconocimiento de la colonia les garantizará el acceso formal a servicios básicos y su mantenimiento, tales como el agua potable, drenaje, alumbrado y recolección de basura, además de fortalecer las bases contributivas del municipio.

Recalcaron que en la colonia se realizan acciones con las que pretenden poner ejemplo en la ciudad, como la reforestación que realizan en faldas de la montaña con la que la colonia colinda.

En respuesta en la misma sesión, la presidenta municipal, Fabiola Ricci, señaló que el cambio de nombre y reconocimiento es un proceso administrativo ante el Inegi, en el que gobierno municipal apoyará a los colonos.