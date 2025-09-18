Busca CRIT a niños y jóvenes voluntarios

El Club Teletón es una oportunidad para que niños y jóvenes participen como voluntarios acompañando a otras personas con discapacidades y condiciones, para integrarse y divertirse, creando una nueva realidad en Chiapas.

Se trata de un servicio que forma parte de la labor integral del Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT) del Teletón, explicaron Ana Karen Vázquez, promotora de Proyectos de Inclusión del CRIT Teletón y Alexa Monterrosa, voluntaria del Club Teletón.

Integración

Señalaron que estas actividades de integración, ayudan a otros a tener esparcimiento y permitir a los voluntarios desarrollar sus propias habilidades emocionales y empáticas.

Abundaron que el Club Amigos Teletón, es un programa de Fundación Teletón en México que fomenta la inclusión social y la amistad entre niños, niñas y jóvenes con y sin discapacidad a través de actividades recreativas, de convivencia y aprendizaje mutuo.

El programa está dirigido a participantes de siete a 25 años y se desarrolla en los CRIT; los interesados pueden dirigirse directamente a las oficinas del centro.

De esta manera el CRIT, además de atender a niños y adolescentes con discapacidades, incluido el autismo, busca a personas regulares que de manera voluntaria quieren ayudar a construir un mejor Chiapas.