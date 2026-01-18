Busca el PRI regreso de “viejos cuadros”

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Antonio Zuarth Esquinca, dijo que el PRI en Chiapas avanza en una etapa de recomposición interna marcada por apertura, trabajo en territorio y una narrativa de renovación que busca reconciliar al partido con su militancia.

Explicó que se ha impulsado una conducción de puertas abiertas y cercanía con las bases, apostando por una nueva generación de liderazgo sin romper con la identidad histórica del tricolor. En el PRI sostienen que “lo mejor del partido se quedó en el PRI”, y que hoy existe una dirigencia firme, con rumbo y vocación de unidad.

Conducción política

Esa estrategia comenzó a reflejarse con la visita y regreso a las oficinas del Comité Estatal de Jesús Alejo Orantes, priista de amplia trayectoria y ex candidato independiente a la gubernatura del estado, decidió reincorporarse al partido al reconocer un cambio en la conducción política y en el proyecto que encabeza la dirigencia estatal.

El acto de reincorporación contó con la presencia de la diputada local Ana Karen Ruiz, así como de representantes de los sectores CNC, CTM, Onmpri y CNOP, además de presidentes de los Comités Municipales Directivos (CMD), quienes respaldaron el llamado a la unidad y a la reconstrucción del partido desde el territorio.

Estrategia

Desde el Comité Directivo Estatal (CDE) se destacó que el retorno de cuadros con experiencia forma parte de una estrategia para fortalecer al PRI con liderazgos probados, priorizando la lealtad partidista por encima de intereses personales y convocando a quienes deseen contribuir con un partido renovado.