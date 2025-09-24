Busca frenar crisis de acceso a medicamentos

En un movimiento para contrarrestar la crisis de desabasto de medicamentos y el incremento sostenido de sus precios, el Centro Empresarial de Chiapas y la Fundación Red Salud anunciaron una alianza histórica.

El objetivo central es garantizar el acceso a tratamientos médicos esenciales para los colaboradores de las empresas afiliadas y sus familias, así como para comunidades en situación de vulnerabilidad, evitando que la salud represente una carga económica insostenible.

Iniciativa

La iniciativa surge como una respuesta directa a un escenario nacional crítico, donde la disminución de recursos públicos en el sector Salud ha exacerbado las carencias en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ha encarecido los fármacos de manera alarmante.

Luis Alberto Estrada Contreras, presidente del Centro Empresarial de Chiapas explicó que el programa operará a través de una plataforma digital de registro.

Este sistema permitirá mapear y anticipar las necesidades específicas de la población beneficiada, agilizando la distribución y asegurando que los medicamentos lleguen de manera eficiente a cada nuevo lote recibido.

“No podemos ser ajenos a una realidad donde las familias destinan hasta el 40 % de sus ingresos a gastos médicos. Nuestra visión es clara: la salud no debe ser un privilegio, sino un derecho al alcance de todos. Esta colaboración busca precisamente eso: proteger el bolsillo y el bienestar de nuestra gente”, afirmó Estrada Contreras.

Consecuencias

El líder empresarial alertó sobre las graves consecuencias del subfinanciamiento del sistema de salud, vinculándolo directamente con el resurgimiento de enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión.

Finalmente, se hizo un llamado enérgico al sector privado a sumarse a esta iniciativa. “La magnitud del desafío requiere de una respuesta colectiva. La suma de esfuerzos es la única manera de construir una red de apoyo sólida y efectiva frente a esta emergencia silenciosa”, concluyó.