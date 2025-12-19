Busca IMSS nuevo rostro humano de la medicina

El director del IMSS Chiapas, Hermilo Domínguez anunció que la recién inaugurada Ludoteca en el Hospital XIV de Septiembre es un esfuerzo por evidenciar el nuevo rostro de la prestación de los servicios médicos en la entidad.

Detalló que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas inauguró la Ludoteca número 64 del país, un santuario de juegos y libros ubicado en el área de pediatría del Hospital General Regional (HGR) No. “XIV de Septiembre”.

En dicha área de este nosocomio, donde las paredes suelen hablar de diagnósticos y tratamientos, nació un espacio donde la única regla es dejar volar la imaginación para lograr restablecer la salud.

Recorrido

La doctora Alejandra Aburto, presidenta del Voluntariado IMSS, visitó este nuevo espacio junto a Herna Martha Rizo Gómez, coordinadora ejecutiva del Voluntariado IMSS y el titular del IMSS, Hermilo Domínguez Zárate, quienes cortaron el listón de este nuevo espacio que redefine la experiencia hospitalaria de alta especialidad.

“Esta ludoteca es una ventana a la esperanza. Nos permite romper con el aburrimiento, facilitando la comunicación y ayudando a que el proceso de adaptación a la enfermedad sea mucho más humano y social”, expresaron.

El doctor Hermilo Domínguez Zárate celebró que la apertura de esta área acompañada también de nuevas oficinas del voluntariado; será una pieza clave en la recuperación clínica. El objetivo es claro: disminuir el impacto emocional de la hospitalización y utilizar la lectura y el juego como motores de salud.