Busca joven impulsar a estudiantes en Chiapas

Daniel Alberto García Sánchez, egresado de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), se ha destacado desde que cursó la carrera; este año participó en un proyecto del Instituto de Física Nuclear de la Academia Polaca de Ciencias, junto al Centro Europeo de Investigación Nuclear.

Es fundador del Grupo Estudiantes en Atmósfera, Ciencias de la Tierra y Altas Energías de Chiapas, con la finalidad de brindarle un perfil profesional competente a estudiantes de física y matemáticas de la Unach, en donde también han trabajado algunos proyectos.

Participaciones

Durante el verano de este año que trabajó en el Instituto de Física Nuclear en Polonia, ganó el segundo lugar de 17 proyectos presentados. También se ha presentado en otros eventos, congresos y concursos en México.

Actualmente es encargado de la instrumentación de astrofísica y altas energías de la Facultad de la Unach, donde trabajan con equipo de alta tecnología, que ha permitido que muchos jóvenes tengan acceso a formación en instrumentación para física de partículas.

Con esos equipos lograron llevar cuatro trabajos al congreso nacional de física de este año, ganando uno de ellos un premio nacional. “Una cosa muy interesante de la física es que genera tecnologías, para posteriormente, tener la capacidad de hacer mediciones, instrumentación”.

Propósito

El grupo inició este año a su regreso de Polonia, junto a su cofundadora han tenido bastante interés en formar estudiantes para que desarrollen un perfil competente, para que tengan iniciativa de desarrollar sus ideas, buscar los medios, soluciones.

Destacó que la formación de las universidades en Chiapas es bastante competente a nivel nacional e internacional, en algunos institutos que ha trabajado en el extranjero, no había nadie más que tuviera determinados conocimientos.