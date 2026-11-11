Busca la entidad dinero federal para seguridad

Chiapas ha planteado a la Federación el fortalecer las capacidades de sus instituciones de seguridad pública, por ello mejoró su participación en las sesiones de planeación de Fondos de Ayuda Federal para el Ejercicio Fiscal 2027, destalló la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), Flor de María Guirao Aguilar.

La funcionaria explicó que el estado participa en las reuniones virtuales de capacitación sobre la Concertación de los Fondos de Ayuda Federal para el Ejercicio Fiscal 2027, junto a representadas de las 32 entidades federativas.

Acuerdos

Los encuentros tienen como propósito fortalecer la preparación de las instituciones estatales para la adecuada planeación, concertación y aplicación de los recursos federales destinados a seguridad pública.

Explicó que en estos encuentros expone los resultados en Chiapas, que le han valido el reconocimiento nacional y el interés por dar continuidad a estas acciones que además abonan al mejoramiento de la seguridad en todo el Sureste.

Guirao Aguilar destacó la importancia de estos espacios de coordinación para garantizar el ejercicio responsable de los fondos y fortalecer las acciones institucionales en la materia.

Fundamental

La preparación y correcta aplicación de estos recursos será fundamental para fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad pública en Chiapas.

Dijo que bajo la política humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el Sesesp trabaja para que cada recurso se traduzca en mejores condiciones de seguridad, prevención y paz para las familias chiapanecas.