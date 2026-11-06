Busca Nandanda recuperar identidad

Desde el Cañón del Sumidero, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, realizó una edición del podcast “Platicando con el Jaguar”, en la que compartió con la audiencia la experiencia del espectáculo nocturno “Nandanda: las aguas de quienes nunca se fueron”, una propuesta que busca recuperar la memoria histórica y fortalecer la identidad chiapaneca.

Programa

Durante la transmisión, el mandatario recorrió este espacio natural acompañado de integrantes del proyecto, artistas y colaboradores, quienes explicaron el significado de la puesta en escena, inspirada en la leyenda de Nandanda, la diosa del agua, y en los relatos sobre el origen del pueblo Chiapaneca.

Ramírez Aguilar agradeció a la ingeniera y directora del Inifech, Anjuli Acosta Guillén, así como a Manuel Santín y al equipo de artistas y productores que hicieron posible esta experiencia, que integra tecnología, iluminación, teatro y narración en uno de los principales atractivos naturales de la entidad.

Una experiencia para reencontrarse con las raíces

Acosta Guillén explicó que la intención es aprovechar las nuevas tecnologías para proyectar la belleza del Cañón del Sumidero y, al mismo tiempo, recuperar una parte de la historia de los antiguos chiapanecas.

“Todos tenemos que recordar por qué somos Chiapas, por qué nos llamamos Chiapas y qué fue lo que ellos vivieron para que nosotros podamos estar hoy en día acá”, expresó.

Por su parte, Jesús Hernández, integrante del equipo de producción, señaló que trabajar en un ecosistema como el Cañón del Sumidero representa una experiencia especial, a la que buscaron agregar un componente artístico y tecnológico sin perder de vista el valor del entorno natural.

En la conversación también participó un actor del grupo de teatro Palenque Rojo, quien compartió que lleva más de 26 años dedicado a esta actividad y calificó su participación en la leyenda de Nandanda como un honor y una experiencia espectacular.

El encuentro entre quienes se fueron y quienes permanecen

Al finalizar el recorrido, el gobernador conversó con visitantes y participantes, quienes compartieron sus impresiones.

Algunos reconocieron que la representación los había conmovido hasta las lágrimas, al sentirse identificados con la historia de sus antepasados.

Don Asunción, destacó que la experiencia permite a los visitantes encontrarse con el origen de Chiapas y comprender de dónde vienen sus raíces.

También señaló que existe interés entre el público porque el espectáculo tenga una mayor duración y más oportunidades para recibir visitantes.

Finalmente, Ramírez Aguilar adelantó que, si las condiciones lo permiten, buscarán realizar nuevamente el espectáculo y mejorar la experiencia, al considerar que esta primera edición representa apenas el comienzo de un proyecto que puede mostrar al país y al mundo la riqueza histórica y cultural de la entidad.