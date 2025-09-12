Busca PAN diálogo con la gente, dice

El Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas, que dirige Katy Caravantes, llevó a cabo la instalación de un Consejo Consultivo, cuyo propósito es construir un diálogo con la ciudadanía y recoger propuestas que permitan fortalecer la agenda pública con temas que tengan un impacto social.

Previo al acto protocolario, que se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Lía Limón García, secretaria de Vinculación con la Sociedad del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, refirió que ahora están buscando un vínculo con la sociedad, con las personas que abrazan causas y levantan la voz para buscar una transición democrática.

Organismo

Se informó que el Consejo Consultivo Ciudadano será un organismo de apoyo al partido y no significa que sean personas afiliadas. El papel será el de tener un acercamiento con la ciudadanía.

En este grupo resalta el sector empresarial, abogados, sociólogos, asociaciones civiles y hasta investigadores; con enfoques en rubros como Deporte, Pueblos originarios, Salud o Medio Ambiente.

En pronunciamiento alterno del PAN en Chiapas se indicó que las actividades de las 22 consejeras y consejeros que integrarán el Consejo Consultivo Ciudadano también fortalecerá la vida interna del partido a nivel local.

Se indicó que la política debe estar orientada desde la ciudadanía y para beneficiar a las familias de Chiapas, lo que además permitirá fortalecer la vida democrática.

Etapa reflexiva

Katy Caravantes, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en la entidad, comentó que “el Consejo Consultivo trae al partido las voces de los ciudadanos”.

En una etapa reflexiva, añadió, se busca una cercanía con diversos sectores y la población que pueda generar propuestas. “Con ideas que proyecten, refuercen al partido y que refuercen lo que la ciudadanía quiere”, complementó.

Finalmente se destacó que la composición del Consejo Consultivo es plural, donde participan organizaciones, universidades y hasta personas representativas con diversas causas.