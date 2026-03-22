Busca PRI fortalecer estructura estatal

El presidente del CDE del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, encabezó la toma de protesta de la estructura municipal en El Bosque, donde subrayó el peso estratégico de la región Bosque-Llanos para el fortalecimiento del partido.

Acompañado de la diputada local, Ana Karen Ruiz Coutiño, así como de sectores y organizaciones priistas, el dirigente estatal afirmó que esta zona es clave por su arraigo y capacidad de organización, elementos que resultan fundamentales para consolidar la presencia del PRI en la entidad.

Trabajo permanente

En ese contexto, destacó que la dirigencia mantiene un trabajo permanente en el territorio, orientado a fortalecer la estructura, escuchar a la militancia y estrechar vínculos con la ciudadanía.

“No dejamos de recorrer los municipios ni de organizarnos desde la base”, señaló.

Jornada

Durante la jornada, se designó a Gerónimo Cáceres como Promotor de Activismo Político y Promoción del Voto en el municipio, con la encomienda de reforzar la operación política y la movilización partidista.

El dirigente reconoció la participación de liderazgos locales y de la militancia, que refrendó su compromiso con el partido y con Chiapas, en un acto que, indicó, refleja unidad y organización rumbo a los próximos retos políticos.