Busca PRI nuevos cuadros políticos

Rubén Antonio Zuarth Esquinca, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que su militancia tiene agenda para fortalecer las estructuras partidistas, mantener el contacto con el gremio y recuperar espacios de interlocución con la sociedad. Que bien podría llamarse: “el PRI busca nuevos cuadros políticos”.

Explicó que el Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas despliega de manera permanente jornadas de trabajo político y de organización territorial, como el suscitado recientemente en Larráinzar, Huixtán, Ocotepec y Tuxtla Gutiérrez, además de actividades de formación a través de la Escuela de Cuadros y activaciones ciudadanas en los cruceros del puente de Colores, en la capital chiapaneca.

Agenda política

Las actividades forman parte de una agenda para fortalecer las estructuras partidistas, mantener el contacto con la militancia y recuperar espacios de interlocución con la sociedad.

Durante los encuentros en los municipios, la dirigencia estatal dio seguimiento a las tareas de organización y sostuvo reuniones con militantes y estructuras locales. Zuarth Esquinca destacó la importancia de mantener presencia permanente en las comunidades, escuchar las demandas ciudadanas y fortalecer el trabajo partidista desde las bases.

En el rubro de formación política, la Escuela de Cuadros mantiene sus actividades de capacitación para preparar nuevos perfiles y ampliar la participación de la militancia.

A esta agenda se sumaron las activaciones en los cruceros del puente de Colores, encabezados por el Comité Municipal de la capital, donde integrantes del partido realizaron acciones de acercamiento con automovilistas y ciudadanos, como parte de una estrategia para llevar la actividad política a los espacios públicos.