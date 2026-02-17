Busca sector salud erradicar paludismo

El secretario de Salud en Chiapas, Omar Gómez Cruz, destacó la partición del personal de vectores en la institución, el cual ha podido ingresar a zonas como Pantelhó y San Juan Cancuc para eliminar el paludismo.

Erradicar ese padecimiento implicaría levantar bandera blanca en el rubro y sería un suceso histórico a nivel nacional.

En la charla con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a través del podcast “Platicando con el Jaguar”, el servidor del pueblo, informó que el último país que lo hizo fue China.

El secretario de Salud comentó que el personal de vectores ha hecho un gran trabajo, al evitar que en Chiapas se propaguen padecimientos como el dengue o paludismo.

“Son los que caminan casa a casa, son los que más conocen a la gente, haciendo las acciones para hacer lo que son los bloqueos para evitar el mosquito”, explicó.

Uno de los proyectos para la presente administración, es llevar a cabo la construcción de seis hospitales, incluyendo el Centro Estatal de Cancerología en Tapachula.

Para eso se tiene programado una inversión de dos mil 700 millones de pesos. Este año iniciarán trabajos en Palenque en materia sanitaria y se espera la consolidación de otros proyectos.

La entidad ha avanzado con el tema de las muertes. La política pública se centró en que no haya rechazo de las mujeres embarazadas en ninguna institución de salud cuando ocurre una emergencia.

El personal de salud está muy comprometido, a pesar de lo complejo que es el estado por la dispersión geográfica, los usos y costumbres y los municipios olvidados.

Finalmente, se informó que Chiapas cuenta con un 80 % en el abasto de medicinas en general y hay un 95 % para atender a los pacientes oncológicos.