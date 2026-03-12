﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Busca ser un centro de divulgación científica

Marzo 12 del 2026
Las y los visitantes pueden disfrutar de un recorrido por sus salas interactivas. Cortesía
Las y los visitantes pueden disfrutar de un recorrido por sus salas interactivas. Cortesía

En el marco de las políticas públicas de prosperidad compartida impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez, el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH) continúa su transformación como un espacio incluyente y vanguardista para la divulgación científica. Así lo afirmó Jovani Salazar, director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), quien destacó el compromiso de acercar el conocimiento a todos los sectores de la población, especialmente a quienes más lo necesitan.

Postura

“Bajo el principio del humanismo, estamos trabajando para que nadie se quede sin la oportunidad de vivir la experiencia de la ciencia y la innovación. Queremos que las y los chiapanecos, especialmente las infancias, encuentren en el MUCH un lugar donde el aprendizaje transforme sus vidas, por ello los domingos la entrada será gratuita para niñas y niños de 0 a 10 años de edad y promoción de dos por uno para adultos”, expresó Salazar.

Como parte de esta visión incluyente, el MUCH mantiene sus puertas abiertas de martes a jueves de 09:00 a 16:00 horas; viernes de 9:00 a 11:30 del día; sábados y domingos de 10:30 a 16:00 para todo el público.

Los domingos se ha institucionalizado una dinámica de fomento a la convivencia familiar: niñas y niños entran gratis, y las personas adultas pueden acceder con la promoción del dos por uno, una medida que busca incentivar la visita en un ambiente de recreación y aprendizaje compartido.

Salas interactivas

El titular de Aditech informó que las y los visitantes pueden disfrutar de un recorrido por sus salas interactivas como “Biodiversidad y Conocimiento”, “Energía como motor de cambio” y “Desarrollo Sustentable”. Además de la exposición temporal “Los Sentidos”, una propuesta inmersiva que invita a redescubrir el mundo a través de la percepción.

﻿