Busca ser un centro de divulgación científica

En el marco de las políticas públicas de prosperidad compartida impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez, el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH) continúa su transformación como un espacio incluyente y vanguardista para la divulgación científica. Así lo afirmó Jovani Salazar, director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), quien destacó el compromiso de acercar el conocimiento a todos los sectores de la población, especialmente a quienes más lo necesitan.

Postura

“Bajo el principio del humanismo, estamos trabajando para que nadie se quede sin la oportunidad de vivir la experiencia de la ciencia y la innovación. Queremos que las y los chiapanecos, especialmente las infancias, encuentren en el MUCH un lugar donde el aprendizaje transforme sus vidas, por ello los domingos la entrada será gratuita para niñas y niños de 0 a 10 años de edad y promoción de dos por uno para adultos”, expresó Salazar.

Como parte de esta visión incluyente, el MUCH mantiene sus puertas abiertas de martes a jueves de 09:00 a 16:00 horas; viernes de 9:00 a 11:30 del día; sábados y domingos de 10:30 a 16:00 para todo el público.

Los domingos se ha institucionalizado una dinámica de fomento a la convivencia familiar: niñas y niños entran gratis, y las personas adultas pueden acceder con la promoción del dos por uno, una medida que busca incentivar la visita en un ambiente de recreación y aprendizaje compartido.

Salas interactivas

El titular de Aditech informó que las y los visitantes pueden disfrutar de un recorrido por sus salas interactivas como “Biodiversidad y Conocimiento”, “Energía como motor de cambio” y “Desarrollo Sustentable”. Además de la exposición temporal “Los Sentidos”, una propuesta inmersiva que invita a redescubrir el mundo a través de la percepción.