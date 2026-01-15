Busca Tres Picos ser municipio libre

El poblado de Tres picos considerado como el más grande del municipio de Tonalá con quince mil habitantes, es un fuerte candidato para que en un tiempo no muy lejano, se convierta en municipio libre, afirmaron habitantes del lugar.

Expresaron que Tres Picos está ubicado a treinta minutos de la ciudad de Tonalá y cuenta con calles y avenidas pavimentadas, además de, un centro de salud, farmacias, jardín de niños, primarias, secundarias, un Cobach, taxis y combis que, facilitan el traslado de Tres Picos a Tonalá.

Cuenta con un agente municipal que trabaja junto al comisariado ejidal, quienes trabajan para buscar el progreso y desarrollo del pueblo.

Comentaron que esta situación podría darse debido a todo lo que el municipio tiene, y si es así, e podría ser el primer ejido en convertirse en municipio libre, contemplando las comunidades de Unión y Progreso, Juan Sabines, Piedritas, San Andrés, Mojarras, La Polka, Altamira, Natalio Vázquez Pallares, Castillo Tielemans, entre otras.