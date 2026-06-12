Buscadoras recuerdan a los desaparecidos

A través de un pronunciamiento, y en el marco del Mundial de futbol, la colectiva Madres Buscadoras de los Altos de Chiapas recordó que mientras millones de personas celebran el futbol, México sigue marcado por la desaparición, la violencia y la impunidad.

Mencionaron que la propia colectiva surgió del dolor, la ausencia institucional y la necesidad de organizarse ante la falta de búsqueda e investigación efectiva por parte del Estado. “Nos vimos obligadas a convertirnos en buscadoras”, agregaron.

Municipios, elementos clave

Además de señalar el incremento en este fenómeno, la colectiva indicó que en Frontera Comalapa y la región Sierra-Frontera se siguen documentando enfrentamientos armados, reclutamiento forzado y bloqueos carreteros.

“En municipios como Tila, cientos de familias tuvieron que abandonar sus hogares tras hechos de violencia armada registrada en la región”, detallaron.

Asimismo, en municipios como Yajalón han denunciado múltiples arbitrariedades por parte de ministerios públicos y autoridades encargadas de investigar las desapariciones ocurridas durante los pasados periodos de mayor violencia en la región.

Denunciaron que en varios municipios se realiza el levantamiento de cuerpos, vehículos y escenas relacionadas con posibles delitos por parte de policías municipales, sin la presencia de personal pericial especializado.

Esto, dijeron, vulnera los protocolos correspondientes y compromete posibles pruebas fundamentales para la investigación.

También subrayaron que muchas madres y familiares tienen que seguir trabajando para poder sobrevivir mientras continúan buscando a sus seres queridos.

Falta coordinación

Respecto a la comisión estatal de búsqueda de personas, la colectiva observa una falta de coordinación y colaboración con otros estados, sobre todo porque muchas desapariciones involucran posibles traslados fuera de Chiapas.

Ante este panorama exigieron la creación de un Centro de identificación forense en Chiapas, con recursos suficientes y personal capacitado, así como la construcción inmediata de un plan regional de búsqueda para municipios como Palenque, Yajalón y Altamirano, elaborado en conjunto con las familias buscadoras.