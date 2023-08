Buscan a Dulce Viridiana, extraviada el 7 de agosto

“Estamos buscando a mi hija Dulce Viridiana González Sánchez, se me perdió el 7 de agosto, en el municipio de Ocozocoautla”, expresa Obdulia González Sánchez, quien pide ayuda de manera desesperada.

Después de marchar por el centro de la ciudad y concluir en el Palacio Municipal, la madre de Dulce Viridiana expuso que su hija padece de ansiedad con sistema psicomotor no avanzado.

“Le dan crisis y no ha tomado medicamentos; hasta ahorita nos han dicho que la han visto, pero en los puntos que la han visto hemos llegado y ya no la encontramos; estamos seguros de que anda con alguien, porque ella no tiene la capacidad para esconderse”.

Reconoce que la primera vez que su hija se fue, buscó refugio en una clínica del sector salud, por lo que considera que es poco posible que ella esté sola. Pide a las personas que la puedan ayudar a contactar con su hija, que se comuniquen a los teléfonos de las autoridades: 961 228 01 98 o 961 688 86 68.

Hace el llamado a quien sea que la tenga, que “por favor, no la ponga a trabajar”, porque algunas personas le han dicho que a la jovencita la tienen pidiendo limosna y ya no está vestida con la misma ropa.

“Ella no porta dinero, no porta teléfono porque no le doy, y cuando ella sube alguna foto o algo, está a mi lado, siempre está a mi lado, lo único que hace es ver caricaturas, es una niña. Les pido, por favor, que me ayuden”.

Denuncia ante la FGE

Reconoce que ya se ha promovido la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y que ella misma ha estado pendiente de los posibles avances de la investigación.

“Hay tantos niños que los entregan muertos, pero yo no voy a esperar a que a mi hija me la entreguen muerta; si la tengo que buscar todos los días, la voy a buscar”, lamentó.

Informó que los vecinos de su colonia la han estado apoyando a compartir el boletín de búsqueda de su hija, pero de todas formas hace el exhorto para que las autoridades intervengan, que se le permita ver las imágenes de las cámaras de videovigilancia que existen en el municipio donde radica, puesto que confía que así pueda localizar a su hija.