Buscan a jóvenes para ingresar al “Reto a Marte”

Con la intención de fortalecer la participación de los pueblos originarios en los proyectos de investigación, las autoridades de Chiapas llevaron a cabo la presentación de la convocatoria “Reto a Marte”.

Lorena Rojas Nucamendi, directora de Cosmos 71, comentó que el proyecto deriva de una asociación no gubernamental en España, la cual invita a las juventudes a un laboratorio global para construir soluciones.

Los trabajos están pensados para ofrecer alternativas a problemáticas para Marte, con el agregado de que se puedan aplicar en el planeta Tierra.

La lógica del proyecto, dijo, es que si hay soluciones para un lugar con recursos limitados (Marte) y las condiciones son extremas, tiene que ser útil en la Tierra.

Propósito

La iniciativa tiene el propósito de generar tecnología y conocimientos, a fin de atender los problemas que afectan al planeta.

Rojas Nucamendi explicó que están en búsqueda de seis jóvenes de entre 15 y 29 años que estén estudiando y que sean de pueblos originarios.

A partir de ahí se conformará una delegación que tendrá como premio acudir a España para formar parte de los trabajos.

La Agencia Digital Tecnológica (Aditech), que dirige Jovani Salazar, en coordinación con instituciones educativas, fueron las que presentaron oficialmente la convocatoria.

Agradecen respaldo

“Nosotros no tenemos que enseñarles nada a esas grandes culturas; ellos tienen mucho que enseñar al mundo. La ciencia ancestral está en ellos”, enfatizó Rojas y agradeció el respaldo del gobierno estatal y de director de la Aditech.

“El proceso de selección contempla una etapa de inscripción a través de un formulario. Los jóvenes seleccionados no solo obtendrán certificaciones internacionales, sino que tendrán la oportunidad de competir por un lugar en la etapa final. El gran premio consiste en una visita y entrenamiento especial en las instalaciones del JFK Space Center de Houston, Texas”, explicaron autoridades.