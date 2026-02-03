Buscan a “lomito” que cayó en el río

Una movilización de grupos de auxilio y seguridad se registró este lunes en la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas, tras el reporte de la caída de un canino en el río Chamula.

Fueron los vecinos de la zona quienes solicitaron el apoyo de protectores de animales, así como del Cecam, Protección Civil y bomberos para rescatar al perro que estaba en el río Chamula a la altura del mercado popular del norte (Merponorte).

Reportaron que el animal se había caído en las aguas sucias y ante las bajas temperatura que se están presentando en la ciudad había que rescatarlo.

Sin resultados

Personal de Protección Civil tras una intensa búsqueda debajo del puente y el resto del río, no lo localizaron.

Hasta el cierre de la nota continuaba la búsqueda del “lomito”, en las acciones participaban elementos de auxilio y ciudadanos de la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas.