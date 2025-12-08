Buscan a más especialistas en Ciencias de la Tierra

En la víspera del Día Mundial del Suelo, estudiantes y egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra (LCT) de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), reflexionaron sobre la necesidad de revalorar los suelos como un elemento esencial para la vida, bajo el lema: “Suelos sanos para ciudades saludables”.

Durante el programa radiofónico “Conciencia con algo de ciencia”, del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Iigercc), el docente Ariosto López Alegría, licenciado en Ciencias de la Tierra, explicó que esta conmemoración invita a visibilizar la situación actual de los suelos en las ciudades, su uso y las consecuencias que conlleva su deterioro.

Recurso natural

Por su parte, Pilar Sordo Sánchez, egresada de la licenciatura, destacó que el suelo es un recurso natural vivo, en el que habitan millones de microorganismos que cumplen funciones vitales, como la transformación de minerales para que puedan ser asimilados por las plantas, muchas de las cuales forman parte de nuestra alimentación.

Las estudiantes de quinto semestre, Consuelo Cruz y Edaly Rincón, señalaron que a través de la asignatura de Edafología han comprendido que el suelo —recurso no renovable—, no solo funciona como soporte, sino como un elemento clave para el desarrollo de infraestructura, la regulación del clima y la producción de oxígeno y alimentos.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más del 95 por ciento de nuestros alimentos y 15 de los 18 elementos químicos esenciales para las plantas, proceden del suelo.

Químicos

Sordo Sánchez advirtió que el uso indiscriminado de plaguicidas, agroquímicos, así como la quema de terrenos, afectan gravemente el recurso, al reducir su capacidad de retención de líquidos y provocar procesos de erosión, lo que genera condiciones propicias para inundaciones, entre otros riesgos.

Los egresados coincidieron en que la Licenciatura en Ciencias de la Tierra cuenta con diversas líneas de aplicación del conocimiento y mantiene un estrecho vínculo con múltiples áreas, lo que les ha permitido desarrollar una visión multidisciplinaria para atender los retos ambientales actuales, como es el cuidado del suelo.

Informaron que, a partir del 15 de enero de 2026 comenzará el proceso de ingreso para las y los jóvenes interesados en cursar la Licenciatura en Ciencias de la Tierra.