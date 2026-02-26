Buscan a Sheinbaum para resolver crisis

Después de meses de incertidumbre, movilizaciones y un vacío legal que mantiene en vilo a miles de ciudadanos chiapanecos y mexicanos, la representante de la Unión Nacional de Pequeños Acreditados de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) también conocida como Financiera Rural, Daniela Estrada Navarro, dio a conocer un avance significativo en la búsqueda de soluciones: un acercamiento directo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista, Estrada Navarro explicó que la crisis se originó tras la extinción de la Financiera Nacional en mayo de 2023, lo que generó un vacío legal que, lejos de resolverse, se agravó con acciones legales por parte de apoderados del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Demandas

“Todo surgió por los abusos que rayaban en extorsiones, así iniciaron demandas masivas a nivel nacional”, denunció.

Este contexto dejó en el aire a miles de personas. “En Chiapas, somos entre 20 mil y 30 mil personas con créditos de la financiera. A nivel nacional, somos miles”, precisó la representante.

Muchos de los involucrados enfrentan créditos vencidos, otros estaban por vencer e incluso hay quienes, teniendo su solicitud autorizada, nunca recibieron el recurso. La consecuencia ha sido una oleada de sentencias judiciales que han llevado al remate de las propiedades.

Ante este panorama, los afectados se organizaron a finales de 2025, consolidando la unión nacional. “Hemos tocado muchas puertas y realizado viajes. Finalmente, se nos abrió una: la de la presidenta de la República”, destacó Estrada Navarro.

El encuentro se logró a finales de enero de 2026 en Puebla, cuando más de 150 representantes de diversos estados abordaron a la mandataria al término de una de sus conferencias matutinas.

“Ella, muy amablemente y con mucha atención, nos atendió y encargó el asunto a su secretario particular. Ahora estamos recepcionando los documentos para enviarlos por bloques”, detalló.

Peticiones

Entre las peticiones urgentes planteadas a la presidenta Sheinbaum destacan, la suspensión inmediata de procesos legales.

“Lo más urgente es detener todas las demandas y procesos, porque están llevando a sentencias y al embargo de nuestras propiedades. Sabemos que hay contratos de por medio con abogados externos, pero es el primer paso”, explicó.

También pidieron incluir en la solución a propiedades ya adjudicadas: la líder señaló que, aunque la encargada nacional de la extinta financiera mencionó que hay alrededor de cuatro mil propiedades adjudicadas a nivel nacional, la realidad podría ser mayor. “En el primer bloque de 150 personas, la mitad ya están en esa situación. Pedimos que se les tome en cuenta en el plan de justicia”, enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado a todos los acreditados de la extinta Financiera Nacional (también conocida como Financiera Rural) que requieran ser incluidos en el censo y las gestiones. “Presidencia requiere los datos y documentos de los créditos para definir el mecanismo de solución. Es importante que se acerquen”.

Para tal efecto, puso a disposición el número telefónico 961 848 6785 para recibir documentación y brindar asesoría sin costo alguno.

“Este es un movimiento sin fines de lucro”, concluyó.