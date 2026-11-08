Buscan abrigar a personas en estado de vulnerabilidad

Ante el inicio de la temporada invernal, se ha lanzado en Berriozábal la iniciativa “Abrigatón”, una campaña del Consejo Municipal de Protección Civil (PC) que busca recolectar ropa de frío y artículos para quienes enfrentan las bajas temperaturas, detalló la secretaria María de Lourdes González Náfate.

Explicó que la iniciativa concluirá el 13 de noviembre y que tiene como objetivo recolectar chamarras, suéteres, abrigos, cobijas, gorros y artículos en buen estado que puedan servir a quienes más lo necesitan.

¿A quién va dirigida la campaña?

La funcionaria señaló que en el municipio existen poblaciones vulnerables por la altura y las bajas temperaturas, así como personas en situación de calle que no aceptan ser llevadas con su familia o a un albergue, por lo que se les proporcionan estos insumos.

Detalló que cuando se registra una sensación térmica menor a 20 grados, unidades de la Policía Municipal y PC recorren las calles para ofrecer suéteres, cobijas y bebidas calientes.

Respecto a la colecta, informó que hasta el momento llevan un promedio de 78 cobijas, edredones y sábanas, alrededor de 180 suéteres para niño y adulto, así como aproximadamente 58 gorros y bufandas.

Replican campaña

Recordó que el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha hecho recolecciones anteriormente y este año PC retomó la iniciativa a propuesta del Consejo, con el fin de apoyar también a quienes acuden al hospital de la zona y enfrentan frío.

Finalmente, para quienes deseen sumarse a la campaña, explicó que hay dos centros de acopio: uno afuera de la presidencia municipal, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y otro en la base de PC, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche.