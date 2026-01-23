Buscan acreditación internacional de procesos y servicios

Para fortalecer la calidad de sus funciones sustantivas, consolidar una gestión institucional responsable y proyectarse en el ámbito internacional, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) busca evaluar sus procesos y servicios a través del Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (CEAI-Udualc).

Durante la presentación de esta iniciativa, la secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco, refirió que con el impulso del rector Oswaldo Chacón Rojas se busca favorecer todos los aspectos de la vida universitaria al servicio de las juventudes.

Al presentar el Modelo de Evaluación Institucional para América Latina y el Caribe, el director Ejecutivo del Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional CEAI-Udualc, Orlando Delgado Selley, comentó que esta acción es realizada tomando en cuenta el contexto local, pero asegurando cumplir con las exigencias internacionales de calidad.

También, dijo que para las universidades formar parte de un grupo de instituciones evaluadas permite procurar mayores oportunidades de colaboración en investigación y generación de nuevos conocimientos entre su claustro docente.

Por su parte, el secretario académico, Florentino Pérez Pérez, destacó que el trabajo realizado para alcanzar la acreditación del 100 por ciento de sus programas académicos permite a la administración confiar en lograr esta nueva meta, algo que con el trabajo y compromiso de la comunidad universitaria es posible.

El Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional es un organismo colegiado de evaluación impulsado por la Udualc, que orienta su labor a mejorar el desempeño de los objetos evaluados y surge como respuesta a la necesidad de contar con un organismo internacional y un modelo de evaluación congruente con las peculiaridades de América Latina y el Caribe.

En el evento estuvieron presentes el secretario administrativo, Felipe de Jesús Gamboa García; la secretaria para la Inclusión y Diversidad Cultural, Myriam Jazmín González González; el director general de Planeación, Ignacio Macedo Castillejos; el director de Gestión de la Calidad Institucional, Santos Jadiel Castro Villatoro; y el coordinador general de la Agencia Universitaria de Vinculación para el Desarrollo Social, Ángel René Estrada Arévalo.