Buscan actores para cortometraje en tsotsil

El Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), en San Cristóbal de Las Casas, invita invita a niños, jóvenes y adultos a participar en un casting para un cortometraje que se realizará en esta ciudad.

Requisitos

Los interesados deben de hablar la lengua tsotsil y ser apasionantes de la actuación.

No se requiere experiencia previa, solo ganas de actuar y proyectar el talento en la pantalla, señala la invitación realizada por el Celali.

?“Buscamos a María (de 11 a 13 años), Manuel (de 14 a 16 años), Concepción (de 28 a 32 años) y al Tío (de 33 a 37 años)”.

?La cita es el próximo lunes 31 de agosto, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde en las instalaciones del Celali, ubicado en Escuadrón 201, en las inmediaciones de Santo Domingo en San Cristóbal de Las Casas.