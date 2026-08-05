Buscan afluencia turística sostenida todo el año

Jorge Trujillo Rincón, director del Buró Municipal de Turismo de Tuxtla Gutiérrez, comentó que la afluencia turística fue muy buena en las primeras semanas de julio, según el primer corte realizado. “El fin de semana del 18 y 19 se registró una muy buena ocupación hotelera gracias a competencias deportivas y otros eventos”, puntualizó.

Indicó que están comenzando a trazar estrategias para delimitar entre las personas que llegan de visita y paseo, y quien viene por alguna razón de negocios, reuniones, conciertos o eventos deportivos, para poder trabajar en nuevas acciones que atraigan más visitantes.

Objetivo

En la medida en que Tuxtla Gutiérrez pueda lograr una interacción entre ambos sectores, se va lograr la desestacionalización, para que no todo dependa de semana santa, verano e invierno.

Sino que pueda haber mejores ocupaciones hoteleras y afluencia en el transcurso de todo el año, sobre todo algunos meses que son complicados para los hoteleros y demás empresarios del sector turístico.

Dijo que sería importante atraer visitantes durante mayo, por ejemplo, un mes ideal para la observación de aves, ya que es la temporada de migración, y es una actividad que ha comenzado a tomar popularidad en Tuxtla Gutiérrez, gracias a lugares como elparque Joyyo Mayu, el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) y el Jardín Botánico. Otro mes importante es octubre.

Poder delimitar las estrategias para atraer turismo en sus diversos segmentos y lograr una interacción entre todos, ayudaría a que la ciudad sostenga una afluencia estable durante todo el año, en cada una de las regiones turísticas del estado.

Recordó que al primer corte de los primeros seis meses del año y de las primeras semanas de este periodo vacacional de verano, los números son buenos, reflejan una recuperación marcada en la afluencia de turismo en la ciudad capital.