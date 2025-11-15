Buscan agenda jurídica para Polos de Desarrollo

A construir una agenda de desarrollo jurídico que responda a la complejidad de la movilidad humana y permita impulsar el crecimiento económico de la región, se comprometieron instituciones gubernamentales, notarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil de la frontera sur.

En el marco del Simposio Internacional sobre Innovación Jurídica, Integración de la Movilidad Humana y Desarrollo de la Frontera Sur, establecieron que la creación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar en la región, tienen que venir con un andamiaje jurídico fortalecido, ya que ello permitirá atraer inversiones y generación de empleos.

La secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y el presidente electo de la Unión Internacional del Notariado, David Figueroa Márquez, encabezaron las actividades que incluyeron la participación de especialistas en diversos rubros.

“Este simposio busca abrir un espacio para repensar los marcos normativos que rigen la movilidad, la inversión y la cooperación transfronteriza. Buscamos modelos jurídicos innovadores que faciliten el desarrollo económico regional sin perder de vista el respeto irrestricto a los derechos humanos”, puntualizó Toriello Elorza.

Frontera sur

Reconoció que la frontera sur requiere políticas publicas integrales que vinculen la innovación legal con la productividad, que impulsen la formalización del trabajo y el emprendimiento, promuevan las cadenas de valor regionales, fortalezcan la infraestructura y atraigan las inversiones.

Por su parte, Figueroa Márquez aseguró que se requiere certeza jurídica para crecer y crear nuevas oportunidades, como lo representan los Polos de Desarrollo, por lo que los notarios están dispuestos a colaborar para crear y avanzar hacia la innovación.