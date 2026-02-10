Buscan aminorar daños por incendios forestales

Debido a las consecuencias que pueden dejar los incendios forestales en la parte ambiental y social, las autoridades de Chiapas buscan que haya una reducción de las afectaciones en la superficie quemada y se prevé la dotación de herramientas en zonas vulnerables, enfatizó Malena Torres Abarca, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn).

Por esa razón se llevó a cabo la Declaratoria Estatal Preventiva de Quema y Roza en las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil (PC), evento que fue encabezado por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

El objetivo de estas actividades es que exista trabajo preventivo, además de la atención de los incendios durante la temporada de estiaje.

Secretaria

"La cooperación interinstitucional es esencial para incrementar la eficiencia en la protección civil y ambiental de la entidad, fortaleciendo los mecanismos de atención ante siniestros que afectan ecosistemas y comunidades", destacó la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural.

Con lo señalado, se detalló que a los 16 municipios más vulnerables a incendios forestales o de pastizales se les dotará de apoyo interinstitucional para evitar que el fuego ponga en riesgo a la población.

Registros

"Datos estadísticos recientes muestran tendencias positivas en materia de incendios: en 2025 se registró una significativa reducción de superficie afectada por incendios forestales comparado con 2024, con una disminución de aproximadamente 85 % entre enero y mayo de ese año, consolidándose como resultado de la coordinación entre dependencias estatales, federales, municipales y la sociedad civil", se resaltó por parte de las autoridades ambientales.

Desde la Semahn se detalló que existe el compromiso de llevar a cabo una gestión ambiental responsable, es decir, orientar a la prevención de incendios y procurar el bienestar de las comunidades chiapanecas, recordando que la participación ciudadana es clave para enfrentar la temporada de estiaje y proteger los recursos naturales del estado.