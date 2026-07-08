Buscan ampliar oferta educativa en Chiapa de Corzo

La rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Juana de Dios López Jiménez, comentó que en la actualidad realizan un estudio de pertinencia para evaluar la ampliación de la oferta educativa en la subsede de Chiapa de Corzo, donde se ofrece la Licenciatura en Arqueología, a partir del próximo año.

Destacó que la presencia de esta casa de estudios en aquel municipio se remonta a hace 17 años, cuando comenzó la planeación de dicha licenciatura, resultado del trabajo de investigadores e investigadoras unicachenses que pusieron su vocación para hacer posible desde el ámbito local formar profesionales abocados al estudio del enorme patrimonio arqueológico de Chiapas.

Lo anterior, lo dio a conocer ante el reciente inicio de la construcción de una cancha multifuncional techada en la sede universitaria de Chiapa de Corzo, junto con el alcalde Límbano Domínguez Román, como parte de los compromisos establecidos en un convenio de colaboración.

Respaldo

Agradeció al presidente municipal el respaldo brindado para fortalecer la infraestructura de la subsede y reiteró la disposición de la universidad para continuar impulsando proyectos conjuntos que generen un alto impacto social en beneficio de la comunidad.

“El crecimiento de la universidad es posible gracias al trabajo coordinado con las autoridades municipales, quienes hoy hacen realidad un espacio largamente esperado para la práctica deportiva y el desarrollo de actividades académicas, culturales y de vinculación comunitaria”.

La cancha multifuncional techada será la más grande del municipio. El Ayuntamiento de Chiapa de Corzo prevé destinar recursos del presupuesto del próximo año para continuar fortaleciendo la infraestructura educativa de la sede universitaria, así lo indicó el alcalde.