Buscan anticipar corrosión de puentes

El investigador Jesús Pérez Toalá, estudiante del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería del Tecnológico Nacional de México, campus Tuxtla Gutiérrez, desarrolla una estancia de investigación en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), colaborando en un proyecto que busca facilitar la supervisión permanente de puentes, túneles y otras estructuras críticas.

La seguridad de puentes, carreteras e infraestructura estratégica se ha convertido en prioridad mundial frente al envejecimiento de las obras civiles y los efectos del cambio climático, por eso participa en este proyecto una de las instituciones europeas con mayor reconocimiento en tecnologías fotónicas y sensores ópticos.

Indicó que el proyecto es dirigido por Jorge Luis Camas Anzueto, responsable del Grupo de Investigación en Fotónica del campus Tuxtla Gutiérrez, y codirigido por Joel Villatoro, especialista reconocido a nivel internacional por sus contribuciones al desarrollo de sensores de fibra óptica de alta sensibilidad.

La tecnología combina materiales fluorescentes con sensores de fibra óptica, lo que permite realizar mediciones altamente precisas, resistentes a ambientes corrosivos y con capacidad de monitoreo continuo en tiempo real.

Seguridad pública

Esto representa una alternativa para la supervisión permanente de puentes, túneles y otras estructuras, cuya integridad resulta esencial para la movilidad, la economía y la seguridad pública.

La investigación responde a una de las principales tendencias internacionales en ingeniería civil y monitoreo estructural inteligente.

“Es una oportunidad para trabajar con especialistas de reconocimiento internacional y fortalecer la investigación que busca ofrecer soluciones tecnológicas a un problema que afecta a la infraestructura en numerosos países”.