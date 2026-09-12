Buscan apoyar a mujeres víctimas de violencia

Un grupo de emprendedoras puso en marcha una campaña de apoyo dirigida a mujeres que son o han sido víctimas de violencia en Tapachula, por lo que hizo un llamado a empresarios, comerciantes, organizaciones sociales y ciudadanía en general a sumarse con donativos.

La iniciativa, denominada “Una maleta por una nueva vida”, busca reunir recursos y artículos de primera necesidad para mujeres que han decidido salir de un entorno de violencia y que cuentan con pocos recursos para comenzar una nueva etapa.

Hassel Gálvez, empresaria e impulsora de la campaña, explicó que la iniciativa surgió luego de participar, semanas atrás, en una mesa de trabajo del Comité Técnico de Prevención de Violencia y Delitos, en la que participaron autoridades, organizaciones defensoras y grupos de apoyo a las mujeres.

Cifras preocupantes

Durante ese encuentro, dijo, fueron expuestas cifras que consideran preocupantes en materia de violencia contra las mujeres.

Señaló que esta problemática no es exclusiva de la región, aunque existen índices que generan preocupación, por lo que consideró que la prevención y atención no deben ser responsabilidad únicamente de las autoridades.

Gálvez explicó que la campaña contempla dos enfoques: la primera consiste en generar conciencia e informar sobre la prevención de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes; mientras que la segunda busca realizar una acción solidaria mediante la recolección de artículos destinados a mujeres que viven o han vivido situaciones de violencia de género.

Entre los artículos que se solicitan se encuentran ropa para mujer y niños, zapatos, juguetes y productos de higiene.