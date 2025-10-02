Buscan apoyo para asistir a competencia de matemáticas

Para la próxima edición de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), programada para noviembre de este año, hasta seis estudiantes de Chiapas podrían participar en este concurso de alcance internacional, aseguró Sergio Guzmán Sánchez, uno de los entrenadores de las alumnas y alumnos.

El propósito de estas actividades gratuitas, recordó, es que la comunidad estudiantil se pueda interesar por las vocaciones científicas. La fecha para el evento está programada para la segunda semana de noviembre.

Requieren de apoyo

Aunque se tiene como una de las sedes el estado de Morelos, comentó que la organización del evento requiere de apoyo económico para que las juventudes seleccionadas puedan vivir una de las experiencias que podría cambiar sus vidas.

Guzmán Sánchez, doctor en Matemáticas, comentó que hay una preselección de 12 alumnos y en breve se hará un examen selectivo para elegir los que estarán representando a la entidad.

Antes de llegar a este proceso, enfatizó, se hizo un filtro con alrededor de dos mil estudiantes que participaron en varias etapas; quedarán seis para competir en categoría abierta.

Competencia más importante

La OMM, remarcó, es la competencia más importante a nivel internacional en matemáticas por el alto nivel académico que se tiene. Es decir, los participantes adquieren habilidades para resolver problemas de la vida cotidiana.

Muchos de los alumnos y alumnas que participan en estas competencias, compartió el doctor en Matemáticas, terminan estudiando carreras científicas. Participar en estos eventos abre la posibilidad para estudiar en el extranjero y ayuda a las personas a tener un mejor panorama.

Explicó que lo que está en riesgo es que la OMM nacional no se lleve a cabo de manera presencial debido a la falta de recursos, por lo cual se realiza una campaña de difusión para que las personas o empresas puedan hacer donaciones.

Enfatizó que la participación de estudiantes es gratuita, es decir, se cubre la parte de alimentación, hospedaje e inscripción. Solo deben costear el traslado.

Para el caso de Chiapas, comentó que sería importante que los alumnos y alumnas que van a ir a competir cuenten con algún tipo de apoyo para moverse al sitio en donde será la competencia.

El académico comentó que previo al certamen hay muchas horas de entrenamiento, por eso es fundamental que exista ayuda para que los seis estudiantes tengan los recursos para moverse.