La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, Marcela Castillo Atristain, informó que el Congreso local deberá armonizar su legislación con la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, aprobada días atrás por unanimidad en la Cámara de Diputados con 470 votos a favor.

“Hace 10 días, el Congreso ya por fin expidió la Ley General tan anhelada, tan buscada. Está próxima a que se envíe al Ejecutivo para su promulgación y para que entre en vigencia, que también nos dan un plazo a todos los congresos locales para poder armonizar y sujetarnos a todas estas disposiciones federales aquí en nuestro estado”, señaló.

Castillo Atristain destacó que el Congreso local deberá hacer lo propio.

“Es una causa de manera muy personal que he encabezado junto con muchas compañeras activistas que también se alegraron mucho de este tema. Tendremos que hacer lo propio, evidentemente con las mesas de trabajo necesarias, con los acuerdos necesarios, sin embargo, tendremos que acatar”, expresó.

De qué trata la ley

Cabe destacar que la legislación federal contempla multas de hasta 234 mil 620 pesos y arrestos administrativos de hasta 36 horas por maltrato y actos de crueldad animal. Tras su aprobación, la minuta fue enviada al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La reforma reconoce a los animales como seres sintientes y establece nuevas reglas para garantizar su protección en México, por lo que los congresos locales deberán adecuar sus marcos jurídicos en el plazo que establezca la norma.