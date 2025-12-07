Buscan armonizar Ley de Aguas con diálogo

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, afirmó que el Poder Legislativo de Chiapas trabaja para ser una de las primeras entidades en armonizar la Ley de Aguas Nacionales, pero garantizando un proceso amplio y participativo de diálogo con la sociedad.

En el marco de la revisión nacional de esta iniciativa, donde Chiapas se ha convertido en territorio clave por su biodiversidad, recursos hídricos y presencia de comunidades indígenas, Gómez Mendoza señaló que se están acercando posturas con la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, además de organizaciones civiles para escuchar sus inquietudes.

Escuchan a los afectados

“Varios puntos de la reforma no les son favorables. Es necesario escuchar a quienes están directamente afectados”, explicó la legisladora.

Gómez Mendoza destacó la importancia de proteger a la población rural, que representa más del 50 % del estado y reconoció la particular vulnerabilidad y riqueza hídrica de Chiapas.

“Tenemos agua y producimos también energías, pero hemos sido de los estados más castigados en temas de instalaciones y concesiones”, afirmó.

El proceso de armonización legislativa se da en un contexto en el que organizaciones civiles y productores de Chiapas han expresado preocupación por posibles afectaciones ambientales y comunitarias derivadas de la reforma, señalando que los cambios podrían revertir prohibiciones contra la minería y favorecer la contaminación hídrica.