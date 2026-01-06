Buscan aumentar producciones a nivel internacional

Los trabajos de investigación son de las actividades de mayor importancia del cuerpo docente de las universidades, por lo que su difusión, como parte de la extensión de los servicios, es una función sustantiva, consideró Noé Martín Zenteno Ocampo, coordinador de la Comisión de Comunicación de Altexto.

Durante la XIII Asamblea General Ordinaria de la Red de Editoriales Universitarias y Académicas de México (Altexto), sus integrantes propusieron un programa de capacitación orientado a la visibilidad de revistas académicas y Epubs (formato de archivo de libro electrónico), así como la incorporación de Inteligencia Artificial y la comercialización de sus obras mediante una estrategia multicanal.

Beneficio

Señaló sobre uno de los beneficios que la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) tiene al formar parte de Altexto, es la mayor visibilidad de sus producciones editoriales, a través de su inclusión en catálogos como el de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe y el de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas.

Sobre los medios para cumplir esta meta, consideró relevante la alianza estratégica con redes universitarias y el uso de redes sociales en internet, “porque es lo que las personas están consumiendo, sobre todo los jóvenes, sin dejar de lado que cualquier medio es valioso para llegar a las y los lectores”.

Proyecto editorial

En el marco del centenario del nacimiento de la escritora Rosario Castellanos, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y la Unicach, desarrollaron de manera conjunta el proyecto editorial y digital “El resplandor del ser”, obra que reúne el poema homónimo de Castellanos y su traducción a 18 lenguas originarias de México y Guatemala, el cual fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025.