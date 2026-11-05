Buscan blindar carreteras en todo el sureste

Debido a los delitos que se han registrado en algunos tramos carreteros del país y que esas actividades ilícitas han impactado al sector productivo, los transportistas de Chiapas buscan que se pueda construir un programa que permita blindar esas vías de comunicación.

El vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en el estado, Sergio Antonio Rayo Cruz, puntualizó que a nivel local hay una estrategia que ha generado beneficios para varios sectores y ahora se comparte con otras zonas, con la intención de atender los temas de seguridad.

“Todo el sureste, como Conatram Chiapas, lo vamos a cubrir, lo vamos a blindar. Nosotros estamos haciendo lo que creemos que podemos hacer en conjunto con las autoridades”, remarcó Rayo Cruz.

En la reunión, realizada en el estado de Veracruz, las autoridades de Chiapas expusieron parte del plan con el que se cuenta en territorio para cuidar a las familias y a todos los sectores productivos.

Problemática

Rayo Cruz enfatizó que en el encuentro expusieron que “no era posible que en un rango de 60 kilómetros (de Veracruz) del puerto de Coatzacoalcos hacia Acayucan les roben las unidades y productos y luego la carga ya no aparece”.

También se pronunció el gremio sobre el abuso de las empresas de grúas, tema que en Chiapas ha caminado de buena forma y se ha avanzado para poner orden en esa problemática.

La coordinación para cuidar los tramos carreteros, consideró Rayo Cruz, es clave, pero “más relevante es entender que la Guardia Nacional es quien tiene mayor facultad en los tramos federales”.

Se prevé que las próximas reuniones se lleven a cabo en otros espacios del sureste, para seguir con la consolidación del trabajo conjunto entre transportistas y autoridades. En las carreteras de Chiapas, resaltó, las autoridades están al pendiente de que no ocurran delitos.

Conocimiento

Aunque el sector no domina la creación de estrategias de seguridad, Rayo Cruz destacó que los transportistas conocen dónde ocurren los delitos, en qué partes hay carpetas asfálticas en malas condiciones o en qué punto andan vehículos sin placas.

Finalmente, reconoció a las autoridades de Veracruz al permitir que el subsecretario de Seguridad del Pueblo en Chiapas, Álvaro Cuauhtémoc Serrano, haya compartido las acciones que en el estado han dado resultados positivos.