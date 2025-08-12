Buscan blindar derechos humanos en la frontera

Calificado como un “precedente significativo” en la defensa regional de derechos humanos de las personas en contexto de movilidad la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH), firmaron una alianza estratégica para mejorar la situación migratoria.

Este acuerdo binacional busca establecer un marco de trabajo conjunto para la defensa y atención de víctimas de violaciones a derechos fundamentales, con especial foco en los desafíos de la región fronteriza.

La colaboración priorizará áreas críticas como la migración, la perspectiva de género, la protección a defensores de derechos humanos y la sostenibilidad. El acto estuvo cargado de simbolismo político y con amplia representación consular, por parte de la CEDH, estuvo presidida por Horacio Culebro Borrayas presidente del organismo y su homólogo José Alejandro Córdova Herrera, representante del PDH.

Compromiso

Con acciones concretas, los organismos se comprometen a intercambiar información sobre casos relevantes que afecten a connacionales, implementar estándares internacionales en la atención a víctimas, realizar investigaciones y publicaciones conjuntas, y desarrollar capacitaciones y difusión de buenas prácticas, siempre dentro del marco de sus atribuciones y disponibilidad de recursos.

Culebro Borrayas, enfatizó que este pacto formaliza una alianza interinstitucional para “garantizar, proteger y promover los derechos humanos en beneficio de las personas de ambos países” .