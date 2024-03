Buscan brindar un plus a los productos chiapanecos

Los procesos de profesionalización son el plus que necesitan los productores chiapanecos para colocar sus productos en otro nivel, consideró Fernando Zepeda, presidente del Consejo Regulador de la Marca Chiapas.

Destacó que en este proceso que deberían tener podrían visualizar si el oficio que realizan les genera ingresos o únicamente viven al día.

“Es triste, pero no saldrán de la pobreza mientras haya empresarios que no saben sacar costos y que entiendan que no solo es cobrar su material, no es solo cobrar el espacio, la luz y lo que sea que necesite para producir y su tiempo, sino también agregarle una utilidad”, indicó.

Ejemplificó que si una persona produce un buen alimento, pero desconoce si le está generando un ingreso, no va a poder salir de la pobreza y va a trabajar como muchos chiapanecos, “simplemente para vivir al siguiente día, ese es un gran reto”.

“En Marca Chiapas estamos trabajando en el costeo, la aspiración es generar más ingresos y más empleos para romper con el círculo de pobreza, y para que se alcance esa meta los productores necesitan producir mejor y agregarle una utilidad para que alcance mayor rentabilidad”, manifestó.

Destacó que entre los productos certificados con la Marca Chiapas se encuentran el café, el ámbar, los textiles, el tallado de madera, laca, vinos, alfarería, pox, trajes regionales de pueblos originarios, entre otros.

“Ahora, con el certificado se han revalorado y pasaron de costar cientos a miles de pesos; sin embargo, hace falta conjuntar más mercados y mejores precios, por lo que se le debe apostar al comercio electrónico”, mencionó al tiempo de hacer hincapié en que la pandemia demostró todas las ventajas de vender por internet.

En otro orden de ideas, dijo que el clima de violencia que se vive en la entidad ha trascendido las fronteras y en lo que respecta a los problemas sociales, reconoció que la gente se manifiesta porque tiene alguna necesidad o alguna urgencia que no ha sido atendida.

Por último, dijo que todos los sectores, por igual, deben trabajar para que estos conflictos puedan tener una salida más cercana.