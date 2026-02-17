Buscan cambiar percepción educativa a indígenas

Investigadoras realizaron un estudio para identificar la percepción de niñas y niños de dos comunidades de San Andrés Larráinzar, Chiapas, sobre el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas; encontraron que las niñas perciben que la materia no es para ellas a diferencia de los niños.

Sandra Aurora González Sánchez, docente-investigadora chiapaneca miembro de la Red de Ciencia, Tecnología y Género, y de la Red de Comunidades Sostenibles de Chiapas, comentó que se dieron cuenta que en algunos casos, la escuela sigue siendo un agente reproductor de desigualdades.

Ideologías

La profesora-investigadora adscrita al Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), añadió que las niñas llegan a las escuela con la idea de que no tienen posibilidad de estudiar más allá de la primaria o secundaria, incluso que no son capaces.

Ante la pregunta de qué sentían cuando salían mal en un examen de matemáticas, las niñas dijeron sentirse frustradas, tristes, y que en general no sirven para la escuela. Los niños solo dicen que les faltó estudiar.

Movimientos

Esto refleja que hace falta trabajar con las niñas y niños de las comunidades, para recuperar su identidad y su memoria histórica que se ha perdido, “porque las nuevas generaciones no saben nada del movimiento zapatista y el legado de insurgencias femeninas”.

Las mujeres indígenas han peleado por tener más oportunidades, hay muchas que están muy preparadas y que han hecho trayectorias destacadas en áreas de conocimiento, luchando con patrones que las predestinan a solo casarse y tener hijos.

El proyecto está en la última etapa, ya fue publicado un libro y se está editando un video para enseñar a ellas y ellos que hay diferentes tipos de inteligencias y que se motiven para luchar por sus sueños.