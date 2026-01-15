Buscan castigar la cohabitación forzada

Luego de conocerse el caso de una niña indígena de 13 años que dio a luz y puso en riesgo su vida, el Congreso del Estado trabaja en una iniciativa de modificación de la ley que castigue la cohabitación forzada, informó el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

El funcionario mencionó que esta práctica se escuda dentro de los usos y costumbres o sistemas normativos de los pueblos indígenas, por lo se busca erradicar esta situación y sancionar penalmente a aquellas personas que obliguen a menores a cohabitar con una persona mayor de edad.

Reconoció que una de las tareas urgentes de atender durante el 2026 para Chiapas, es el combate a la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, algo que históricamente ha sufrido la entidad.

Llaven Abarca adelantó que para llevar a cabo la modificación y respetar sus sistemas normativos tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, próximamente se llevará a cabo una consulta en estos sectores para reforzar esta iniciativa.

Organizaciones defensoras de los derechos de menores como La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) señaló que en la entidad urgen políticas públicas que garanticen el interés superior de la niñez y adolescencia.

Datos del Inegi reveló que en el 2024 en el estado se documentó el mayor porcentaje de madres de 10 a 17 años que registraron un hijo, situación que refleja la vulnerabilidad.