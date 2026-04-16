Buscan certificación de Municipio Saludable

El coordinador de Políticas en Salud Pública y Promoción de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria II, Gerardo Rendón Flores, presentó el proyecto para que la ciudad de San Cristóbal continúe con el proceso de certificación de Municipio Saludable.

Durante la sesión ordinaria pública de cabildo, la regidora Gabriela Muñoz Montoya, presidenta de la Comisión de Salud, expuso el plan y proyecto, emitido por la Jurisdicción Sanitaria II, donde las diferentes áreas tienen que participar activamente, para que la ciudad pueda contar con ese galardón, que el Gobierno Federal envía a quien tenga el interés de transformar su entorno en todos los ámbitos.

“La certificación, respaldada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y nuestras autoridades sanitarias, confirma que debemos trabajar juntos, gobierno, instituciones y ciudadanía en general, para mejorar las condiciones de vida, superando problemas no solo de salud, sino de bienestar social”, se dio a conocer.

Entorno seguros y saludables

Explicó que al certificar el entorno (mercados, escuelas, parques), se reducen los riesgos de enfermedades, promoviendo hábitos que hacen vivir mas contentos y seguros.

Se dio a conocer que lograr la certificación no es el final, por el contrario, es el comienzo de una agenda de trabajo continua para atender las necesidades particulares del Municipio como la atención a la infancia, protección a las personas mayores y prevención de la violencia.

Cabe señalar que un municipio saludable es aquel que involucra a grupos de población en espacios definidos buscando una equidad en la salud.

Estos espacios se dan cuando las condiciones de vida son favorables en términos de oportunidades para el desarrollo individual y colectivo dentro de un entorno físico, social, ambiental y cultural.