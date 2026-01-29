Buscan cientos de personas trabajar en la FGE

Como parte del lanzamiento de la convocatoria para contratar ministerios públicos, peritos y agentes de investigación, más de 500 personas asistieron este miércoles a entregar sus papeles para formar parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En esta primera etapa serán decenas de espacios que se abrirán, para sumarse a la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía.

Reclutamiento y selección

Mientras dure la etapa de reclutamiento y selección, en el caso de quienes vayan para agentes de investigación e inteligencia, se hará una evaluación diferente (además de la de control y confianza), y se les apoyará con una beca mensual de 8 mil pesos; tienen que aprobar un curso que dura seis meses.

Esto ocurre por lo que marca la Ley Nacional de Seguridad que, mientras esas personas no estén aprobadas y no tengan acreditado su curso, el alta laboral estará sin realizarse.

Contexto

El perfil de ingreso incluye que los aspirantes no hayan sido sancionados en el servicio público y que tengan disponibilidad de cambiar de residencia.

Recientemente el fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, comentó que el gobierno que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar no escatimará en materia de seguridad y justicia.

Es decir, vendrá un fortalecimiento a la FGE con personal calificado y preparado para mantener a la entidad en paz.

Se prevé que para este jueves y viernes se estén recibiendo documentos para personal que participará para agentes del ministerio público, peritos y analistas técnicos especializados.

“Agradezco a quienes asistieron a esta convocatoria abierta de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que deriva de un acuerdo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Eduardo Ramírez para fortalecer esta institución con una nueva generación de profesionistas”, relató Llaven Abarca en sus redes sociales.