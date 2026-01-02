Buscan combatir al GBG con trampas

El Sistema Producto Estatal Bovino, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y productores de la región del Soconusco y Frontera Sur, trabajan en un programa para el control biológico del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), mediante la instalación de trampas artesanales para la captura de la mosca que transmite esa plaga.

El coordinador del proyecto Juan Pablo Flores Mujica, precisó que se trata de un atrayente que han estado trabajando durante más de un año, mismo que será puesto en marcha en su etapa "piloto" en diversos puntos de los municipios de Mapastepec a Suchiate, con la participación de ganaderos.

Ello surge como una herramienta de apoyo para el control de la mosca que trasmite la plaga, la cual se ha convertido en una de las principales problemáticas sanitarias para el ganado y otras especies, que incluso afecta a los humanos.

"Es una alternativa que puede ser replicada por los productores sin representar un gasto significativo, ya que se pueden utilizar envases reciclados, papel matamoscas, silicón y un atrayente y en los primeros experimentos se encontró que sí han caído especies transmisoras del Gusano Barrenador", precisó.

El proyecto fue presentado ante integrantes del Sistema Producto Bovino, del Comité de Producción Pecuaria, de Fomento Pecuario, productores y la Sader, quienes mostraron su interés en él, para lo cual ya se trabaja en la planeación de capacitaciones.