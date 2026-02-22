Buscan combatir ejercicio irregular de contadores

Ante la detección de un número significativo de profesionales que ejercen la contaduría pública sin estar debidamente agremiados, el Colegio de Contadores Públicos de Chiapas priorizará la colegiatura obligatoria como único medio para garantizar un servicio de calidad y ético a la sociedad.

Santiago de Jesús Rejón Delgado, presidente de la región Centro Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) explicó que, si bien a nivel nacional la agrupación cuenta con más de 23 mil asociados, la cifra podría ser insuficiente frente al total de contadores activos en el país.

Postura

“Lo que nosotros necesitamos como profesionales, lo que ustedes necesitan como sociedad, es que estén colegiados”, enfatizó.

El líder regional alertó que en la actualidad existe un vacío que permite el ejercicio profesional sin la supervisión de un código de ética o de actualización continua.

En contraste, los contadores agremiados deben cumplir con rigurosas normas de información y educación profesional continua, lo que se traduce en un servicio certificado y confiable para empresas, gobierno y particulares.

Verificación

Rejón Delgado recordó que la sociedad puede verificar la situación profesional de un contador a través de la plataforma de la Secretaría de Educación Pública, donde se puede consultar si el profesionista está activo, si cuenta con certificaciones y si ha recibido alguna sanción por malas prácticas.

“No es que queramos acaparar contadores, queremos brindarle el mejor servicio a la sociedad. Si un contador no cumple con la norma puede ser denunciado ante nuestro colegio y la Junta de Honor puede aplicar sanciones”, puntualizó.