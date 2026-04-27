Buscan concientizar en el cuidado de la piel

Este domingo se realizó en San Cristóbal de Las Casas la Primera Carrera de Concientización del Cuidado Personal y Prevención del Cáncer en la Piel.

La carrera se realizó en las diversas calles de la ciudad, para exhortar a la población a protegerse en esta temporada de calor y así evitar enfermedades como el cáncer de piel.

Las organizadoras informaron que participaron más de 300 corredores de cinco y 10 kilómetros, procedentes de varios municipios de Chiapas.

Durante la actividad, las y los participantes hicieron un llamado a la población a protegerse de la radiación solar, especialmente en esta temporada de calor, para prevenir enfermedades como el cáncer de piel.

Destacaron la importancia de fomentar hábitos como el uso diario de protector solar, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa protectora y realizar revisiones constantes de la piel.

Por motivos de logística, personal de Tránsito Municipal implementó cierres viales temporales desde las 06:30 horas en calles como Diego de Mazariegos, Francisco I. Madero, Bernal Díaz del Castillo, Real de Guadalupe, entre otras, lo que generó afectaciones parciales a la circulación.

Paramédicos de Protección Civil (PC) y de la Cruz Roja Mexicana, delegación San Cristóbal, brindaron cobertura durante el evento, reportando saldo blanco.