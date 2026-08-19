Buscan concretar nuevas rutas aéreas en la entidad

Actualmente, Chiapas mantiene conversaciones avanzadas con aerolíneas nacionales para ampliar la conectividad del estado, existen “altas probabilidades” de que próximamente sea anunciado un nuevo vuelo operado por Viva Aerobus -con escala a Oaxaca- hacia Monterrey, anunció el secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo.

El funcionario, afirmó que están “muy cerca de lograrlo” quien también reveló que se encuentran en pláticas para recuperar destinos como el Bajío, sobre todo hacia León o Querétaro.

Dijo que la principal intención, es que Chiapas esté cada vez más interconectado y que esto se traduzca en un mayor flujo de visitantes sobre todo en las temporadas vacacionales.

Sobre la ruta que en la actualidad opera hacia la costa oaxaqueña y Oaxaca vía taxi aéreo, Guillén Gordillo destacó que se ha tenido buena aceptación tanto entre chiapanecos que viajan a Huatulco como entre turistas que arriban a la entidad.

Conexiones

Calificó a AeroBalam, proyecto promovido por el gobernador, como “un gran embajador turístico” que ha generado interés en otros estados como Campeche, Tabasco y Veracruz, este último destino con probabilidades de que también se extienda una nueva ruta.

El secretario adelantó, además, que se explora la posibilidad de restablecer la conexión entre Palenque y el Petén guatemalteco, una ruta tradicional del mundo maya.