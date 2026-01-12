Buscan concretar primer hospital universitario

Tras el inicio de la construcción de la ampliación de la Facultad de Medicina, el siguiente reto para la Unach es la creación del primer hospital universitario, por lo que la educación está frente a un momento histórico.

Así lo explicó el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón, quien dijo que con el apoyo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la ampliación de la matrícula es una realidad y, a mediano plazo, habrán grandes proyectos para la formación de profesionales en la entidad.

Banderazo

Dijo que dieron el banderazo de inicio a los trabajos de construcción de la nueva infraestructura educativa para la Facultad de Medicina Humana, Campus III, que se construirá en las instalaciones de la Ciudad Universitaria, es uno de los más grandes avances en la historia reciente de la Unach.

Este acto atiende la urgente necesidad de ampliar la matrícula y atender la alta demanda de esta carrera, pero además, a mediano plazo se dará continuidad al campo formativo en las Facultades de Medicina, y Ciencias Químicas.

Hospital

Asimismo, explicó que el Gobierno del Estado cedió el espacio ubicado a un costado del Hospital 14 de Septiembre del IMSS, donde se desarrollará el proyecto de trasladar la Facultad de Medicina Humana y concretar el anhelo de contar con un hospital universitario.

Este proyecto en su modelo, integra tres funciones clave: asistencia médica de alta calidad, docencia para formar a futuros profesionales de la salud y la investigación biomédica, sirviendo como un centro de excelencia para la enseñanza práctica.

Estas acciones atenderán también otras carreras de alta demanda, pues se busca consolidar una universidad que atienda las peticiones de estudiantes pero también de las necesidades de Chiapas.

Obra

Para esta primera obra, se realizará una inversión de 20.6 millones de pesos (mdp), destinada a la construcción de un edificio de tres niveles que contará con 11 aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios y cubículos, además de obra exterior, plazuela, red eléctrica e hidrosanitaria, red de voz y datos, así como señalización. Precisó que estas acciones permitirán generar 307 nuevos espacios y beneficiar a mil 422 estudiantes que en la actualidad cursan sus estudios en esta facultad.