Buscan conectar al estado con El Bajío

La conectividad aérea de Chiapas continúa fortaleciéndose con la vista puesta en el turismo nacional, el secretario de Turismo estatal, Segundo Guillén Gordillo, reveló que actualmente trabajan en el restablecimiento del vuelo hacia El Bajío, específicamente a León, Guanajuato, una ruta que buscan recuperar para ampliar las opciones de viaje en la entidad.

“Estamos trabajando fuertemente para que regrese el vuelo a El Bajío, León”, declaró el funcionario, que dijo se espera concretar durante el 2026.

Detalló que la estrategia de promoción turística se enfoca en aquellas ciudades con las que ya existe conectividad directa con Chiapas como: Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Cancún y la Ciudad de México.

Operaciones

Sobre el recién anunciado vuelo a Puebla, Guillén Gordillo detalló que las operaciones están destinadas a iniciar a principios del mes de junio con tres frecuencias a la semana.

“Fue un vuelo muy socorrido. Nos decían mucho en redes sociales que tratáramos de impulsarlo y hoy, ya se ha hecho una realidad”, señaló.

El secretario atribuyó estos logros a la confianza que se ha generado durante la actual administración del gobernador Eduardo Ramírez, en el sector turístico y empresarial.

Aseguró que se ha recuperado nuevamente la confianza en Chiapas y esto ha generado que los organizadores y turistas estén volteando para asistir a eventos que por mucho tiempo se habían dejado de hacer.

Respecto al vuelo a Houston, el secretario aclaró que la negociación continúa abierta, “sigue en plática, sigue en negociación para poder hacer que no le salga caro al estado, porque es un vuelo que se tiene que garantizar. Las empresas piden esas garantías”, explicó, aunque confió en que pronto puedan dar noticias positivas sobre esta conexión internacional.