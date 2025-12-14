Buscan conectividad turística aérea en el sur del país

Chiapas y Oaxaca son dos entidades similares que poseen una diversidad cultural amplia y que permite formar un corredor turístico que debe ser aprovechado.

La conectividad aérea, el patrimonio cultural y la naturaleza son pilares de una nueva oferta, explicó Jorge Trujillo Rincón, director del Buró Municipal de Turismo de Tuxtla Gutiérrez.

Puente estratégico

El funcionario municipal expuso que el motor inicial de esta sinergia es la recién conectividad aérea de AeroBalam al que calificó como un “puente estratégico”, que une el destino de playa de Huatulco, Oaxaca, con el Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez.

Oaxaca es nuestro vecino y durante mucho tiempo fue un punto estratégico de acceso por tierra a nuestra entidad. Culturalmente, históricamente, estamos vinculados”, afirmó Trujillo Rincón.

La fuerza de la alianza radica en el enriquecimiento mutuo de sus expresiones culturales, subrayó que el intercambio es bidireccional y abarca desde la gastronomía hasta las grandes fiestas, ejemplificando a la Guelaguetza de Oaxaca, un modelo de éxito y posicionamiento.

Muestras culturales

“Nosotros estamos iniciando, a través de la iniciativa del gobernador el gran tema de El Mequé como una fiesta cultural chiapaneca, y que de alguna manera busca tener la posibilidad en esta cercanía del éxito que puede tener un festival tan importante como lo es el de la Guelaguetza”, detalló.

En un tercer eje de colaboración, dijo que se busca ofrecer una experiencia de naturaleza y aventura, “Combinar la visita al patrimonio natural y cultural que tiene Oaxaca con el que tiene Chiapas” es la premisa, señaló Trujillo Rincón.

Por último, el director expuso que esta iniciativa refleja una visión de apertura y de vinculación por parte de Chiapas, con el objetivo de mantener activa la oferta turística que tiene el estado hacia el mundo.