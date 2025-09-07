Buscan conocer el nivel de corrosión de estructuras

Ante la vulnerabilidad de la infraestructura en el estado de Chiapas como zona altamente sísmica y que en 2017 se presentaran pérdidas de edificios en instituciones educativas tras el intentso terremoto de magnitud 8.2, investigadores iniciaron una línea de trabajo enfocada en el monitoreo de la salud estructural.

Proyecto

El docente-investigador Jorge Luis Camas Anzueto presentó el proyecto “Estudio de la respuesta óptica de materiales fluorescentes y rigidocrómicos con parámetros fisicoquímicos que provocan el proceso de corrosión en el deterioro estructural”.

Este proyecto busca desarrollar sensores de fibra óptica basados en materiales fluorescentes y rigidocrómicos, capaces de detectar los procesos de corrosión que afectan a materiales de construcción como el concreto reforzado y el acero.

La metodología contempla: síntesis o selección de materiales funcionales; exposición a condiciones controladas de corrosión; análisis mediante espectroscopía de fluorescencia, UV-Vis y técnicas cromáticas.

Identificarán materiales sencillos

Los resultados esperados permitirán identificar materiales altamente sensibles y validar su aplicación como sensores ópticos para un monitoreo estructural no destructivo.

Deterioro

Indicó que los sismos representan una de las principales causas de deterioro estructural, incrementando los riesgos y costos de mantenimiento. La investigación propone estudiar cómo varía la respuesta óptica de los materiales frente a parámetros fisicoquímicos asociados a la corrosión.

Se abre la posibilidad de crear recubrimientos y dispositivos inteligentes capaces de detectar la corrosión, extendiendo la vida útil de infraestructuras y reduciendo costos de mantenimiento.

Asimismo, se proyecta integrar los hallazgos en sistemas de monitoreo de salud estructural con tecnologías fotónicas, lo que beneficiará sectores como Transporte, Energía e Infraestructura Hidráulica.