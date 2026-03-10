Buscan consolidar al estado como socio comercial

Con el objetivo de fortalecer la integración económica regional y abrir nuevas oportunidades de negocio para las empresas chiapanecas, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chiapas, Edgar Benítez, informó que recientemente realizó una gira de trabajo en la ciudad de Tapachula en el marco de la Misión Empresarial y Logística Guatemala–Chiapas.

Benítez detalló que sostuvo reuniones de alto nivel con actores clave para el desarrollo comercial de la región. Se entrevistó con Carlos Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala; María Amalia Toriello, secretaria de la Frontera Sur; y Luis Pedrero, secretario de Economía del estado de Chiapas.

En estos encuentros se abordaron temas prioritarios como la facilitación del comercio transfronterizo, la optimización de la logística para el intercambio de mercancías y la identificación de sectores estratégicos en los que las empresas de Chiapas puedan vincularse con industrias guatemaltecas.

Los participantes coincidieron en la importancia de generar condiciones que impulsen la competitividad, reduzcan costos logísticos y promuevan cadenas de valor compartidas entre ambos países, reconociendo el potencial de la región fronteriza como un eje de desarrollo económico bilateral.

La Misión Empresarial y Logística busca consolidar a Chiapas como un socio comercial estratégico para Guatemala y sentar las bases para una relación comercial más dinámica y estructurada en beneficio de los sectores productivos de ambas naciones.