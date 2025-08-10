Buscan contratistas participar en Programa Carretero

La corrupción y los moches son un grave problema que ha aquejado al sector de la construcción, por ello, los 300 agremiados de la CMIC esperan ser incluidos con transparencia y licitaciones abiertas al Programa Carretero en Chiapas.

Resaltan visión del gobernador

Así lo expuso Alonso Guzmán Jiménez, coordinador de Instituciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) quien además de comentar el histórico lastre de corrupción que ha afectado al sector, reconoció la voluntad del gobernador Eduardo Ramírez y la titular de la Secretaría de Infraestructura (Seinfra), Anakaren Gómez Zuart, por trasparentar y beneficiar a los constructores de Chiapas.

“Somos unos 300 agremiados de la CMIC y confiamos en nuestras autoridades para tener Licitaciones Abiertas y participación trasparente”, dijo.

Constructores

Agregó que los constructores chiapanecos ya tienen relación con las diversas entidades constructoras de Chiapas y están participando de manera activa.

Es el caso de la Seinfra, Instituto de Infraestructura Física y Educativa en Chiapas (Inifech), entre otras.

Así mismo finalizó diciendo que existe confianza para que el Programa Carretero de Chiapas otorgue trabajo a todas y todos los empresarios de la construcción sin moches ni pago de favores.